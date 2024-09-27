سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يهاجم مباني مدنية بالضاحية الجنوبية لبيروت
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، أنه بدأ مهاجمة مبانٍ مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بزعم وجود أسلحة قتالية أسفلها، مضيفاً في بيان: "القوات تهاجم وسائل قتالية لحزب الله، جرى تخزينها أسفل مبانٍ مدنية في الضاحية الجنوبية في بيروت".
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يهاجم مباني مدنية بالضاحية الجنوبية لبيروت
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يهاجم مباني مدنية بالضاحية الجنوبية لبيروت / صورة: Reuters
27 سبتمبر 2024

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستهداف طيران "العدو الإسرائيلي" بسلسلة غارات عدداً من المباني في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بلا تفاصيل أخرى.

وفي الجنوب أفادت الوكالة بأن جيش الاحتلال نفّذ "غارة على أطراف بلاط قضاء مرجعيون، كما يستهدف طيران العدو بلدة مجدل زون في قضاء صور في محافظة الجنوب"، مضيفةً: "يشنّ طيران العدو غارات متتالية على البص والبرج الشمالي والمعشوق" في صور.

وعن تلك الغارة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق إنه يهاجم أهدافاً تابعة لحزب الله في منطقة صور، في انتظار مزيد من التفاصيل لاحقاً، وفق بيانه.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة كان جيش الاحتلال دعا على لسان متحدثه دانيال هاغاري، سكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية إلى إخلائها والابتعاد عنها لمسافة 500 متر على الأقل، تمهيداً لقصفها، بزعم وجود أسلحة قتالية أسفلها.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من شن طيران الاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على عدد من المباني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، أدَّت في حصيلة غير نهائية إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 91 بجروح، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وقال الإعلام العبري إبان الغارات إن المستهدف بالغارة هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في حين لم تؤكد إسرائيل أو حزب الله رسمياً اغتيال الأمين العامّ للحزب الذي تطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصّة إلى أنّه المستهدف في الغارات الإسرائيلية.

ومنذ الاثنين يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الجمعة عن 726 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و2173 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

وبلغ عدد النازحين الذين سجّلتهم في مراكز الإيواء المعتمدة غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى مساء الجمعة، 86 ألفاً و600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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