يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت مقرات قيادة حزب الله أمس السبت في الضاحية الجنوبية قالت إسرائيل إنها استهدفت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، فيما تعهدت إيران بمواصلة دعم "محور المقاومة".

وقال لاريجاني "الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل، فمع اغتيال قادة المقاومة سيحل آخرون محلهم". وعقب إعلان إسرائيل أنها استهدفت نصر الله في الضاحية الجنوبية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع عقد الليلة الماضية في منزل خامنئي بطهران، مشيرة إلى أنه الأول من نوعه منذ الاجتماع الذي عقد عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

بدورها، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن نائب الرئيس الإيراني وجه رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عبر له فيها عن إدانة "الجرائم المفتوحة التي ارتكبها الصهاينة" أمس الجمعة. وأضاف نائب الرئيس الإيراني "حكومتنا ستكون مع الشعب اللبناني ومحور المقاومة، حكومتنا ستلاحق جريمة الصهاينة في المحافل الدولية".

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "وحشية الصهيونية تهديد للعالم أجمع"، وحذر من أن "تأثير تقاعس العالم تجاه جرائم النظام الصهيوني المرعب والمتمرد، ستنعكس على العالم قريباً". وقال كنعاني عبر حسابه بموقع إكس: "في ظل تقاعس الحكومات والهيئات الدولية، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تجاه الجرائم البشعة وغير المسبوقة للنظام الصهيوني في فلسطين ولبنان، والدعم الكامل العسكري والسياسي والاقتصادي من الولايات المتحدة لهذا النظام المجرم، فإن دور الشعوب في دعم فلسطين ولبنان حاسم ومؤثر".

وأمس الجمعة ندّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي بشدة بـ"التهديدات الفاضحة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أكد في خطاب أمام الأمم المتحدة من أن بلاده قادرة على ضرب الجمهورية الإسلامية.

وقال عباس عراقجي أمام مجلس الأمن الدولي "من العار التاريخي أن يجرؤ القاتل البارز على الظهور في الأمم المتحدة وتسميم الجمعية العامة بأكاذيبه المثيرة للاشمئزاز وتهديداته الفاضحة بغزو دول أخرى وقتل مزيد من الناس".

ومنذ الاثنين يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الجمعة عن 726 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و2173 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.