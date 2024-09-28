وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله أطلق عدداً من الصواريخ متوسطة المدى باتجاه مواقع في الجليل الأعلى (شمال)، أدت إلى تفعيل صافرات الإنذار في عشرات المواقع بالجليل الأعلى ووسط الجليل وشمال الجولان وفي خليج حيفا ومستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في تل أبيب ومناطق أخرى وسط إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن 5 صواريخ رُصد إطلاقها من الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل والضفة الغربية، مضيفاً أن صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل.

في حين أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإطلاق 16 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل في الدفعة الصاروخية الأخيرة. وقال موقع "واللا" العبري إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 100 مدينة وبلدة في الجليل ومرج ابن عامر خلال دقائق قليلة.

بدوره، أعلن حزب الله في بيانٍ قصف قاعدة ومطار رامات دافيد بدفعة من صواريخ "فادي 3". وقبل ذلك، قال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا مستعمرة كابري (شمال) بصلية من صواريخ "فادي 1" وذلك "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين"، في إشارة إلى الغارات العنيفة التي طالت منذ أمس الجمعة، معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات شمال وغرب الضفة الغربية، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في مدينة رام الله.

نتنياهو يقطع زيارته

ودفعت التطورات الأخيرة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعلان قطع زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء قرر تبكير موعد عودته إلى تل أبيب، إذ تقلع طائرته الليلة (الجمعة) من الولايات المتحدة"، في حين كان يفترض أن يعود إلى إسرائيل الأحد، حسب مكتبه.

وفي إطار متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية، عن حالة استنفار وتأهب بجميع السفارات الإسرائيلية حول العالم بعد الغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تؤكد أنها مستعدة لغزو بري للبنان، مشيرة إلى أن "حركة المرور العسكرية ازدادت على الطرق السريعة إلى شمال إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان". ونقلت الصحيفة عن ضابط بالجيش الإسرائيلي قوله إن "الجيش نشر لواءي احتياط ما يعني أن التوغل البري خيار ممكن". وأضاف أن "التعبئة تفتح الخيارات وترسل إشارة إلى الجانب الآخر بأن الهجوم قد يأتي".

ومنذ الاثنين يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الجمعة عن 726 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و2173 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

وبلغ عدد النازحين الذين سجّلتهم في مراكز الإيواء المعتمدة غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى مساء الجمعة، 86 ألفاً و600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.