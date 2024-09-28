سياسة
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جماعة الحوثي تعلن شن التحالف الأمريكي-البريطاني غارتين على صعدة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن طيران التحالف الأمريكي-البريطاني شن غارتين مساء الجمعة على محافظة صعدة شمال البلاد.
جماعة الحوثي تعلن شن التحالف الأمريكي-البريطاني غارتين على صعدة
المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع خلال تجمع مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء باليمن / صورة: AP
28 سبتمبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، نقلاً عن مصدر أمني (لم تسمه)، أن "طائرة بلا طيار تابعة للعدوان الأمريكي البريطاني شنت غارتَين على شمال مدينة صعدة". ولم يتطرق المصدر إلى نتائج القصف، فيما لم يصدر أي تعقيب من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا حتى ساعة إعداد الخبر.

وتعد صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وتقع في أقصى شمال اليمن وترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف 3 مدمرات حربية أمريكية بـ23 صاروخا بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في البحر الأحمر.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أيضاً باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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