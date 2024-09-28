وأضاف سلاح الجو في بيان عبر تليغرام أن قواته أسقطت الصاروخين من نوع كروز، وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت نحو 15 طائرة مسيرة هجومية روسية في العاصمة وعلى مشارفها.

وأوضحت أن الحطام سقط في إحدى مناطق المدينة، وذكرت الإدارة عبر تليغرام "تضرر مبنى غير سكني نتيجة لذلك، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات".

وتسيطر القوات الروسية على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، وأعلنت موسكو ضم 4 مناطق من أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".