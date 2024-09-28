سياسة
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أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وصاروخين في هجوم روسي ليلاً
أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت، إسقاطه 69 من أصل 73 طائرة مسيرة خلال هجوم روسي الليلة الماضية تضمن إطلاق صاروخين بالستيين وصاروخين من نوع كروز.
أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وصاروخين في هجوم روسي ليلاً
جندي أوكراني يطلق النار بالمدفعية تجاه مواقع روسية على خط المواجهة /أيلول 2024 / صورة: AP
28 سبتمبر 2024

وأضاف سلاح الجو في بيان عبر تليغرام أن قواته أسقطت الصاروخين من نوع كروز، وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت نحو 15 طائرة مسيرة هجومية روسية في العاصمة وعلى مشارفها.

وأوضحت أن الحطام سقط في إحدى مناطق المدينة، وذكرت الإدارة عبر تليغرام "تضرر مبنى غير سكني نتيجة لذلك، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات".

وتسيطر القوات الروسية على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، وأعلنت موسكو ضم 4 مناطق من أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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