سياسة
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سلطات الاحتلال تصدق على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً بالضفة والقدس منذ 2022
كشف تقرير فلسطيني صدر اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدقت، منذ نهاية عام 2022، على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية،والقدس الشرقية، إضافة إلى عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.
سلطات الاحتلال تصدق على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً بالضفة والقدس منذ 2022
شهدت المستوطنات توسعا غير قانوني منذ وصول حكومة نتنياهو إلى الحكم / Others
28 سبتمبر 2024

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقرير إن "سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صدقت حتى (إصدار التقرير) على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأشار التقرير إلى أن "المستوطنات شهدت توسعاً غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول كثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين".

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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