وقال الحزب في بيان إن نصر الله "التحق برفاقه الشهداء.. الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاماً من نصر إلى نصر".

وأعلن الحزب في البيان أيضاً، مقتل عدد من عناصره وقادته إثر الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وتعهّد الحزب بمواصلة "الجهاد لمواجهة العدو وإسناداً لغزة وفلسطين ودفاعاً عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحه في اغتيال نصر الله، والمسؤول عن منطقة الجنوب في الحزب علي كركي.

كما قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي إن "تصفية نصر الله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدينا"، مشدداً على أن "أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه".

ومساء أمس الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" غارة "عنيفة وغير مسبوقة" على هدف بمنطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية. وعقب ذلك بدقائق، قال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في بيان مصور، إنّ الطيران الحربي استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله.

وشنت إثر ذلك، الطائرات الحربية الإسرائيلية حتى فجر اليوم السبت، أكثر من 40 غارة متتالية، على مبانٍ في مناطق برج البراجنة والكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما تسبب باندلاع حرائق ودمار هائل في عدة مواقع ومبانٍ بالضاحية.