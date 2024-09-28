سياسة
2 دقيقة قراءة
الإعصار "هيلين" يودي بحياة أكثر من 40 شخصاً في ولاية فلوريدا الأمريكية
توفي أكثر من 40 شخصاً في الولايات المتحدة اليوم السبت، بسبب الإعصار "هيلين" الذي ضرب الساحل الشمالي الغربي لولاية فلوريدا، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد مع استمرار ارتفاع عدد القتلى.
الإعصار "هيلين" يودي بحياة أكثر من 40 شخصاً في ولاية فلوريدا الأمريكية
جانب من الدمار الذي لحق بالمنازل في أعقاب الإعصار هيلين الذي ضرب فلوريدا مساء الخميس / صورة: AP
28 سبتمبر 2024

ووصل الإعصار البرَّ الأمريكي في ولاية فلوريدا مساء الخميس، بقوة من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 فئات، وتجاوز عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الرياح والأمطار القوية الناجمة عن الإعصار 40 شخصاً، بينهم أم وطفلاها التوأمان اللذان يبلغان شهراً واحداً.

كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة، وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن آثار "هيلين" قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وضرب الإعصار الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا بسرعة 225 كيلومتراً تقريباً، قبل أن يؤثر أيضاً في ولايات جورجيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسي.

وأدى الإعصار إلى قطع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون منزل أو محل في فلوريدا، ومليون في جورجيا، و1.3 مليون في كارولاينا الجنوبية، و600 ألف في كارولاينا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us