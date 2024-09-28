ووصل الإعصار البرَّ الأمريكي في ولاية فلوريدا مساء الخميس، بقوة من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 فئات، وتجاوز عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الرياح والأمطار القوية الناجمة عن الإعصار 40 شخصاً، بينهم أم وطفلاها التوأمان اللذان يبلغان شهراً واحداً.

كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة، وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن آثار "هيلين" قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وضرب الإعصار الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا بسرعة 225 كيلومتراً تقريباً، قبل أن يؤثر أيضاً في ولايات جورجيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسي.

وأدى الإعصار إلى قطع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون منزل أو محل في فلوريدا، ومليون في جورجيا، و1.3 مليون في كارولاينا الجنوبية، و600 ألف في كارولاينا الشمالية.