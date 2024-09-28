سياسة
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أردوغان يندد بالهجمات على لبنان ويدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وقال إنها "جزء من سياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
أردوغان يندد بالهجمات على لبنان ويدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة
أردوغان يندد بالهجمات على لبنان ويدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة / صورة: AA
28 سبتمبر 2024

وقال الرئيس أردوغان، في منشور على إكس، إن تركيا تقف مع الشعب اللبناني وحكومته، وقدم تعازيه في قتلى الهجمات الإسرائيلية، مطالباً العالم الإسلامي بأن يُظهر موقفاً "أكثر تصميماً".

وأوضح الرئيس أردوغان أن لبنان وشعبه هما الهدف الجديد لسياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو التي تنتهجها إسرائيل، مشيراً إلى أنه "نتيجة للهجمات الوحشية التي شنتها إسرائيل، قُتل عديد من اللبنانيين، بما في ذلك الأطفال، في الأسبوع الماضي".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي صاحب ضمير أن يقبل أو يبرر أو يشرعن مثل هذه المجزرة"، مؤكداً أن "الحكومة الإسرائيلية تزداد استهتاراً عبر التدليل الذي تتلقاه من القوى التي تقدم لها الدعم بالسلاح والذخائر لمجازرها، وهي تتحدى الإنسانية جمعاء والقيم الإنسانية والقانون الدولي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "المحاولات الإسرائيلية لنشر سياسة الجنون التي نفذتها في غزة ورام الله وصولاً إلى لبنان ودول أخرى في المنطقة يجب أن تتوقف الآن"، داعياً جميع الهياكل ومنظمات حقوق الإنسان، وبخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وشدد على أنه "يتعين على العالم الإسلامي أن يتخذ موقفاً أكثر صرامة ضد هذه الهجمات"، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والحكومة في هذه الأيام الصعبة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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