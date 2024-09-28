سياسة
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رئيس البرلمان التركي: اغتيال نصر الله نتيجة خطيرة لسياسة الاحتلال بالمنطقة
ندد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم السبت، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وقال إن "اغتيال الزعيم الديني اللبناني والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من إسرائيل هو نتيجة خطيرة لسياسة الاحتلال والتدمير والضم المستمرة منذ سنوات".
رئيس البرلمان التركي: اغتيال نصر الله نتيجة خطيرة لسياسة الاحتلال بالمنطقة
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يندد بعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله/ صورة: AA Archive 
28 سبتمبر 2024

وأوضح قورتولموش، في منشور على منصة إكس، أن اغتيال نصر الله "نتيجة خطيرة لسياسة الاحتلال والتدمير والضم المستمرة منذ سنوات، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً ضد جميع أبناء المنطقة".

وأشار إلى أن "مَن يواصلون دعم نتنياهو وعصابته، متجاهلين حقيقة أن مثل هذه الاغتيالات تدمر القانون الدولي وتزيد تعريض التوازن الهش في المنطقة للخطر، يتحملون المسؤولية أيضاً، وسيحاسَبون".

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى أن "حقيقة أن نتنياهو مرتكب الإبادة الجماعية، أعطى الأمر بهذا الهجوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو مؤشر مؤلم على انهيار نظام الأمن الدولي".

وشدد على أن "البيئة الوحشية والظالمة التي خلقها الفشل في محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها، تهدد مستقبل جميع الناس في المنطقة".

وأضاف قورتولموش: "وراء المقاومة الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية، ومن هناك إلى المنطقة برمتها، توجد المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وستستمر المقاومة حتى تتحقق رغبة الشعب الفلسطيني في الاستقلال".

وقدم التعازي للبنان، قائلا: "حين أستذكر مرة أخرى جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قضية فلسطين، فإنني أقدم التعازي في حسن نصر الله للشعب اللبناني ولجميع أصدقاء فلسطين".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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