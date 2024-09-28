وأوضح قورتولموش، في منشور على منصة إكس، أن اغتيال نصر الله "نتيجة خطيرة لسياسة الاحتلال والتدمير والضم المستمرة منذ سنوات، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً ضد جميع أبناء المنطقة".

وأشار إلى أن "مَن يواصلون دعم نتنياهو وعصابته، متجاهلين حقيقة أن مثل هذه الاغتيالات تدمر القانون الدولي وتزيد تعريض التوازن الهش في المنطقة للخطر، يتحملون المسؤولية أيضاً، وسيحاسَبون".

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى أن "حقيقة أن نتنياهو مرتكب الإبادة الجماعية، أعطى الأمر بهذا الهجوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو مؤشر مؤلم على انهيار نظام الأمن الدولي".

وشدد على أن "البيئة الوحشية والظالمة التي خلقها الفشل في محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها، تهدد مستقبل جميع الناس في المنطقة".

وأضاف قورتولموش: "وراء المقاومة الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية، ومن هناك إلى المنطقة برمتها، توجد المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وستستمر المقاومة حتى تتحقق رغبة الشعب الفلسطيني في الاستقلال".

وقدم التعازي للبنان، قائلا: "حين أستذكر مرة أخرى جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قضية فلسطين، فإنني أقدم التعازي في حسن نصر الله للشعب اللبناني ولجميع أصدقاء فلسطين".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.