جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، خلال مقابلة مباشرة على قناة "TRT Haber" التركية في "البيت التركي" الواقع أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد فيدان أنه حذر قبل عام من أن إسرائيل ستنقل الحرب إلى أماكن أخرى إن لم يجرِ وقفها في غزة وفلسطين، وذكر أن إسرائيل نقلت الآن جبهة القتال إلى لبنان بعد تحقيق أهدافها العسكرية الخاصة في غزة، وأوضح أن هذا الأمر لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلى عديد من الجهات الفاعلة.

وتساءل وزير الخارجية التركي عن المكان التالي الذي ستنقل إليه إسرائيل عمليتها، والأهداف التي ستسعى لتدميرها بهذا الزخم، في العام المقبل، وقال: "سنرى معاً ذلك أيضاً.. لكن يبدو أنه توجد رغبة جادة في إسرائيل، لدى نتنياهو وفريقه، في نشر الحرب بالمنطقة، وهم يحاولون الدفع بهذا الأمر إلى الأمام".

وأشار فيدان إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان شخصية مهمة في لبنان والمنطقة، وأنه من الصعب تعويضه، وذلك في أعقاب إعلان حزب الله مقتل أمينه العام في غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليه.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.