وفي بيان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار، التي جرى تفعيلها في منطقتي (مستوطنتي) بنيامين ومعاليه أدوميم ومحيطهما، جرى رصد صاروخ واحد أُطلق من لبنان، وسقط في منطقة بنيامين، ما أدى إلى اندلاع حريق". وأضاف: "تعمل قوات الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة".

وهذه المرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر، التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان نحو منطقة القدس ومحيطها. وتبعد مستوطنة بنيامين عن وسط القدس، قرابة 17 كيلومتراً.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس، وعدة مناطق محيطة بها.

وظُهر السبت، أعلن حزب الله "استشهاد" أمينه العام، في غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

وقبل ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنه من "القضاء" على نصر الله، في غارة جوية شنتها مقاتلات "إف 35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ويعود هذا التعتيم، وفق قولهم، إلى أن ما يحدث في جبهة لبنان يعد سابقة منذ نكبة 1948، لأنه يضرب العقيدة الأمنية الإسرائيلية القائمة على مبدأ "نقل المعركة إلى أرض العدو"، بينما وصلت الضربات إلى معظم أنحاء إسرائيل، بما فيها تل أبيب.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر حتى السبت، عن "1640 شهيداً، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و 8 آلاف و408 جرحى" لبنانيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.