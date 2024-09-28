سياسة
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أنقرة: تمديد واشنطن لرفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص اليونانية خطأ فادح
أكدت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس السبت، أن تمديد الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص اليونانية، يعد خطأ فادحاً يزيد من التسلح في الجزيرة ويضر بالتوازنات في المنطقة.
أنقرة: تمديد واشنطن لرفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص اليونانية خطأ فادح
أكدت الخارجية التركية أنها تشارك وجهات النظر الواردة في البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية ذات الصلة. / صورة: TRT Arabi
28 سبتمبر 2024

وذكرت الخارجية التركية، في بيان، أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستعيد تمديد القرار الذي اتخذته في سبتمبر/أيلول 2020، الخاص برفع حظر الأسلحة عن إدارة قبرص اليونانية، ووسعت نطاقه في عام 2022 ومددته مرة جديدة في 2023 لمدة عام اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأكدت أنها تشارك وجهات النظر الواردة في البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية ذات الصلة.

وأضافت الخارجية التركية: "هذا الخطأ الفادح سيزيد من التسلح في الجزيرة ويضر بالتوازنات الدقيقة في المنطقة".

وأعربت عن ثقتها بأن شمال قبرص التركية ستتخذ جميع أنواع التدابير لزيادة قدراتها الدفاعية والردعية في مواجهة أنشطة التسلح المتزايدة لإدارة قبرص اليونانية.

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونان خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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