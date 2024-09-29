وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن عصر السبت، أنه منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في أكتوبر الماضي، جرى تسجيل "1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى". مشيراً إلى وجود "شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء".

ووفق ما أحصته مراسلة الأناضول استنادا لإعلانات رسمية لبنانية متفرقة قتل 33 شخصاً وأصيب 195، السبت بغارات إسرائيلية على مناطق لبنانية متفرقة. وإجمالا، قتل في لبنان، منذ بدء المواجهات بين تل أبيب و"حزب الله"، 1673 شخصا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 8603 مصابين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه اغتال نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله، بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق بيان نشره على منصة "إكس".

وأضاف "قضى الجيش الإسرائيلي بالأمس (السبت) على الإرهابي نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله وعضو المجلس المركزي للتنظيم"، وتابع: "قامت طائرات سلاح الجو بتوجيه دقيق من أمان (شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية) بمهاجمة قاووق وقتله"،

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد عشرات الغارات الجوية العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، فيما قال الجيش إنها ضربت أهدافاً تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال ناطق باسم الجيش عبر تليغرام إن "طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان خلال الساعات الأخيرة"، وأوضح أن هذه الغارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومخازن أسلحة.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "الطيران المعادي شن غارة على المنطقة بين بلدتي دير عامص والبياض" في القطاع الغربي، مضيفةً أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تحويطة الغدير مستهدفة أحد الأبنية، وأدت الغارة إلى أضرار مادية جسيمة واحتراق سيارة كانت مركونة بالقرب من المكان المستهدف.

وفي مناطق جنوبي لبنان، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزاً للدفاع المدني يتبع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة طيردبا، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة ومكثفة مدينة صور وبلدتي كفر شوبا وكفر كلا (جنوب) ومدينة الهرمل ومحيطها (شرق)، حسب وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بياناً قالت فيه إن العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية منذ فجر أمس السبت أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 195 بجروح.

ويأتي ذلك بعد يومين على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية، وسط تحذيرات دولية من حرب واسعة في المنطقة بعد عملية الاغتيال وكان الحزب قصف مستوطنة شرق القدس المحتلة ونهاريا في الجليل، وسط ترقب لرد قوي واحتمالية تصعيد الرد ومن المحتمل تدخل الجانب الإيراني أيضاً.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حرباً إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.

عملية برية محتملة

وحول احتمالية اجتياح بري إسرائيلي للبنان، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه "من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية".

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن قرار العملية البرية في لبنان لم يُتخذ بعد، وأكدت أن الجيش مستعد لذلك، وأشارت إلى أن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال التصديق عليها.

وأمس السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب طلبت من واشنطن إرسال قوات إضافية للمنطقة استعداداً لرد إيراني محتمل، في أعقاب اغتيال حسن نصر الله، في حين أكد الرئيس الأمريكي على توجيه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأمريكية بالمنطقة، معتبراً أن "الهدف هو الحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع".

دعوات وقف إطلاق النار

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل "مستمرة".

وأضاف مكاري "أكيد الجهود الدبلوماسية مستمرة. رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ما عم بيقصر أبدا في هذا الموضوع، إنما الوضع ليس بالسهولة التي تفكرون فيها".

واليوم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه اتفق مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبراً أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار لشعبي لبنان وإسرائيل".

وفي السياق ذاته، بحثت مصر وإيران أمس السبت خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أهمية تجنيب المنطقة الانزلاق لحرب إقليمية، في تبادل لوجهات النظر بشأن التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء "التصعيد الإسرائيلي غير المبرر".

وبُحث خلال اللقاء "تداعيات ذلك التصعيد على أمن المنطقة (الشرق الأوسط)، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها"، حسب ذات المصدر.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الحالي، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء مواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و2507 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات إلى حرب إقليمية.