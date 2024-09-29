سياسة
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إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع.. تعرَّف أبرز ردود الفعل على اغتيال نصر الله
دعت إيران أمس السبت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة، وذلك في رسالة وجّهها المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إلى المجلس المكون من 15 عضواً.
إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع.. تعرَّف أبرز ردود الفعل على اغتيال نصر الله
أعلن المرشد علي خامنئي الحداد 5 أيام في إيران، وقدم التعازي "باستشهاد نصر الله ورفاقه الشهداء". / صورة: Reuters
29 سبتمبر 2024

وورد في الرسالة التي وجّهتها إيران: "تحذّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وتؤكد أنها لن تتسامح مع أي تكرار لمثل هذا العدوان".

وقال عرفاني إنّ "إيران لن تتردد في ممارسة حقوقها المتأصلة بموجب القانون الدولي في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية".

وأمس أعلن المرشد علي خامنئي الحداد 5 أيام، وقدم التعازي "باستشهاد نصر الله ورفاقه الشهداء"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، فيما قال الرئيس مسعود بزشكيان إنّ "العالم لن ينسى أن قرار تنفيذ الهجوم الإرهابي قد صدر من نيويورك، وإن واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة".

وفي لبنان أعلنت الحكومة الحداد الرسمي 3 أيام بدءاً من الاثنين على رحيل نصر الله، وقالت الحكومة في مذكرة عقب اجتماع طارئ إنّ يوم تشييعه الذي لم يحدد الحزب موعده بعد سيكون "يوم توقف عن العمل"، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ ما "يحدث في الضاحية الجنوبية وعديد من المناطق اللبنانية خير دليل على ما يبيّته العدو".

وجددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تضامنها المطلق ووقوفها "صفاً واحداً مع الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان" بعد الإعلان عن مقتل الأمين العام لحزب الله، ووصفت ما حدث بـ"الجريمة والمجزرة الصهيونية".

أما في العراق فأعلنت الحكومة الحداد العام في جميع أنحاء العراق 3 أيام "تأبيناً لاستشهاد نصر الله ورفاقه في العدوان الصهيوني الآثم"، واعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان صدر أن عملية الاغتيال "جريمة تؤكد تعدّي الكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء".

بدورها أعلنت جماعة الحوثي "الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام باستشهاد القائد الكبير المجاهد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله"، وقدّمت الجماعة "أحر التعازي إلى أسرة السيد نصر الله وإلى حزب الله ومجاهديه وإلى الشعب اللبناني والأمة الإسلامية". كما أعلن النظام السوري الحداد الرسمي العام 3 أيام على نصر الله، واعتبر في بيان له أن اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يشكل "عدواناً دنيئاً".

وفي تركيا شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على ضرورة الوقف الفوري لما وصفها بـ"المحاولات الإسرائيلية لنقل سياسة الجنون التي تنفذ في كل من غزة والضفة إلى لبنان ودول أخرى بالمنطقة"، وأضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية "تزداد استهتاراً بسبب تدليلها من قِبل القوى التي تقدم لها الدعم بالسلاح والذخائر لتنفذ مجازرها".

وأدانت روسيا بشدةٍ اغتيال نصر الله، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نُدين بشدةٍ عملية الاغتيال السياسي الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل"، محملةً إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن العواقب "المأساوية" التي يمكن أن يؤدي إليها اغتيال زعيم حزب الله في المنطقة.

وأمس السبت أعلن جيش الاحتلال تمكنه من "القضاء" على نصر الله في غارة جوية شنتها مقاتلات F 35 على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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