وأدلى ترمب في ولاية ويسكونسن المتأرجحة أمس السبت، بواحد من أشد خطاباته إذ وصف هاريس، التي زارت الحدود الأمريكية-المكسيكية يوم الجمعة لأول مرة منذ إطلاق حملتها الرئاسية لعام 2024، بأنها "متخلفة عقلياً" و"معاقة ذهنياً".

وأُحيط المرشح الجمهوري للرئاسة بملصقات لصور مهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني قُبض عليهم بتهم القتل وجرائم عنف أخرى، ولافتات كُتب عليها: "إنهاء جرائم المهاجرين" و"اطردوا غير الشرعيين الآن".

وكرّس ترمب خطابه بشكل غير عادي بالكامل تقريباً للحديث عن المهاجرين غير الشرعيين. ووصف أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنيفة بأنهم "وحوش" و"قتلة بدم بارد" و"حيوانات دنيئة".

وحمّل الرئيس السابق منافسته هاريس والرئيس الديمقراطي جو بايدن مسؤولية السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الولايات المتحدة، متهماً بعض المهاجرين بالرغبة في "الاغتصاب والسلب والسرقة والنهب وقتل شعب الولايات المتحدة".

وخلصت دراسات عموماً إلى أنه لا دليل على أن المهاجرين يرتكبون جرائم بمعدل أعلى من الأمريكيين المولودين في البلاد، ويقول منتقدون إن خطاب ترمب يعزز الأنماط العنصرية. كما أن معارضي ترمب يتهمونه بالاستغلال الوقح للعائلات الثكلى لتأجيج روايته بأن الوافدين المولودين في الخارج، وغالباص من أصول لاتينية، هم جزء من جيش غازي.

ووفقاً لبيانات حكومية، ألقت السلطات القبض على نحو سبعة ملايين مهاجر في أثناء عبورهم حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن، وهو رقم قياسي مرتفع أثار انتقادات لهاريس وبايدن من قبل ترمب وزملائه الجمهوريين.

وخلال زيارتها للحدود يوم الجمعة، حددت هاريس خططها لإصلاح "نظام الهجرة المعيب" فيما اتهمت ترمب "بتأجيج نيران الخوف والانقسام" بشأن تأثير المهاجرين على الحياة الأمريكية، كما دعت إلى فرض قيود أكثر صرامة على اللجوء.