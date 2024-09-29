سياسة
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ترمب يصعد خطابه.. هاريس "مختلة عقلياً" والمهاجرون "حيوانات دنيئة"
صعّد الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترمب هجومه على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني ويرتكبون جرائم، فيما وصف منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات كاملا هاريس بأنها "متخلفة عقلياً".
ترمب يصعد خطابه.. هاريس "مختلة عقلياً" والمهاجرون "حيوانات دنيئة"
ترمب يصَعد لهجته بشكل حاد ضد المهاجرين ويصف هاريس بأنها "معاقة ذهنياً" / صورة: Reuters
29 سبتمبر 2024

وأدلى ترمب في ولاية ويسكونسن المتأرجحة أمس السبت، بواحد من أشد خطاباته إذ وصف هاريس، التي زارت الحدود الأمريكية-المكسيكية يوم الجمعة لأول مرة منذ إطلاق حملتها الرئاسية لعام 2024، بأنها "متخلفة عقلياً" و"معاقة ذهنياً".

وأُحيط المرشح الجمهوري للرئاسة بملصقات لصور مهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني قُبض عليهم بتهم القتل وجرائم عنف أخرى، ولافتات كُتب عليها: "إنهاء جرائم المهاجرين" و"اطردوا غير الشرعيين الآن".

وكرّس ترمب خطابه بشكل غير عادي بالكامل تقريباً للحديث عن المهاجرين غير الشرعيين. ووصف أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنيفة بأنهم "وحوش" و"قتلة بدم بارد" و"حيوانات دنيئة".

وحمّل الرئيس السابق منافسته هاريس والرئيس الديمقراطي جو بايدن مسؤولية السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الولايات المتحدة، متهماً بعض المهاجرين بالرغبة في "الاغتصاب والسلب والسرقة والنهب وقتل شعب الولايات المتحدة".

وخلصت دراسات عموماً إلى أنه لا دليل على أن المهاجرين يرتكبون جرائم بمعدل أعلى من الأمريكيين المولودين في البلاد، ويقول منتقدون إن خطاب ترمب يعزز الأنماط العنصرية. كما أن معارضي ترمب يتهمونه بالاستغلال الوقح للعائلات الثكلى لتأجيج روايته بأن الوافدين المولودين في الخارج، وغالباص من أصول لاتينية، هم جزء من جيش غازي.

ووفقاً لبيانات حكومية، ألقت السلطات القبض على نحو سبعة ملايين مهاجر في أثناء عبورهم حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن، وهو رقم قياسي مرتفع أثار انتقادات لهاريس وبايدن من قبل ترمب وزملائه الجمهوريين.

وخلال زيارتها للحدود يوم الجمعة، حددت هاريس خططها لإصلاح "نظام الهجرة المعيب" فيما اتهمت ترمب "بتأجيج نيران الخوف والانقسام" بشأن تأثير المهاجرين على الحياة الأمريكية، كما دعت إلى فرض قيود أكثر صرامة على اللجوء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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