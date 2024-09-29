سياسة
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ألمانيا ترفض منح جنسيتها لمروجي شعار "من النهر إلى البحر" على مواقع التواصل
أعلنت ألمانيا أنها سترفض منح جنسيتها للأشخاص الذين يردّدون أو يروّجون لشعار "من النهر إلى البحر" في معرض التضامن مع القضية الفلسطينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ألمانيا ترفض منح جنسيتها لمروجي شعار "من النهر إلى البحر" على مواقع التواصل
مسيرة تضامنية مع فلسطين في برلين- أرشيف. / صورة: Getty Images
29 سبتمبر 2024

وذكرت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR)، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يتضمن مبررات جديدة لرفض منح الجنسية الألمانية، ومن بين هذه المبررات ترديد شعار "من النهر إلى البحر" أو الترويج له.

وأضافت أن قرار الحرمان من الجنسية يشمل كلّ من ينشر هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو يعجب بها أو يعلق بها على منشورات أخرى.

يُذكر أن تاريخ عبارة "من النهر إلى البحر" يعود إلى ستينيات القرن الماضي، إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترددها للتعبير عن هدفها المتمثل في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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