سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن: وجودنا العسكري قوي بالمنطقة والحل الدبلوماسي في لبنان هو الصحيح
قالت الولايات المتحدة اليوم الأحد، إن لها وجوداً عسكرياً "قوياً جداً" في الشرق الأوسط بعد إرسال تعزيزات، مشيرة إلى أن الحرب الشاملة في لبنان ليست السبيل لإعادة السكان إلى شمال إسرائيل.
واشنطن: وجودنا العسكري قوي بالمنطقة والحل الدبلوماسي في لبنان هو الصحيح
البنتاغون أكد بقاء حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الأمريكية في المنطقة / صورة: Reuters
29 سبتمبر 2024

وصرّح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، قائلاً: "لقد نشرنا قوات إضافية في المنطقة، وتوجد خيارات أخرى متاحة أيضاً لتعزيز هذه المنظومة وتحسينها".

وأضاف كيربي: "لكن لدينا قدرة عسكرية قوية جداً للدفاع عن أنفسنا والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل"، وأوضح أنه "من السابق لأوانه معرفة ما سيكون رد فعل إيران"، لكن "علينا أن نجهز أنفسنا لردّ.. علينا التأكد من أننا مستعدون، ونحن كذلك".

من جهته، أشار البنتاغون إلى بقاء حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في المنطقة، بالإضافة إلى وجود كبير للمقاتلات، وقال متحدث إن الولايات المتحدة "ستعمل على تعزيز قدرات الدعم الجوي الدفاعي في الأيام المقبلة".

وقال: "نواصل النقاش مع الإسرائيليين حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها"، مضيفاً: "القضاء على البنية القيادية لحزب الله هو بالتأكيد في صالح الإسرائيليين، وهو أمر جيد للمنطقة ومفيد للعالم".

وأقر كيربي عبر شبكة "سي إن إن" بأن الضربات الإسرائيلية على بيروت تسببت في "سقوط ضحايا مدنيين"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال "يعتقد أنه يجب إفساح مجال للدبلوماسية"، خصوصاً عبر "وقف إطلاق النار".

وأوضح أن إسرائيل لن يكون بوسعها إعادة سكانها بأمان إلى منازلهم في مناطقها الشمالية من خلال شن حرب شاملة مع حزب الله أو إيران، موضحاً أن "حرباً شاملة مع حزب الله، وبالتأكيد مع إيران، ليست هي السبيل لإعادة هؤلاء السكان إلى ديارهم بطريقة آمنة ومستدامة.. إذا كنتم تريدون ذلك، فإننا نعتقد أن المسار الدبلوماسي هو الصحيح".

واغتالت إسرائيل مؤخراً عدة قادة بارزين في حزب الله، على رأسهم الأمين العام حسن نصر الله، الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، اغتياله في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" مساء الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لحزب الله.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 816 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us