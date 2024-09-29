سياسة
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مقرب من حزب الله يؤكد انتشال جثة نصر الله.. ومصادر: قوة الانفجار سبب الوفاة
أفاد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، بأن جثمان الأمين العام للحزب حسن نصر الله انتُشل أمس السبت، غداة اغتياله في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
مقرب من حزب الله يؤكد انتشال جثة نصر الله.. ومصادر: قوة الانفجار سبب الوفاة
المكان الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية بمنطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية وأسفرت عن اغتيال حسن نصر الله / صورة: AP
29 سبتمبر 2024

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، للوكالة الفرنسية، إن "جثمان نصر الله انتُشل السبت، وجرى غُسله وتكفينه الأحد"، مضيفاً أنه "لم يُحدد بعد موعد تشييعه ودفنه".

وكشف مصدر طبي وآخر أمني لرويترز اليوم الأحد، أن جثمان نصر الله انتُشل سليماً من موقع الضربة التي نفذتها إسرائيل يوم الجمعة.

ولم يذكر بيان حزب الله الذي نعى فيه نصر الله وأعلن مقتله رسمياً أمس السبت، كيف قُتل أو موعد جنازته، لكن المصدرَين قالا لرويترز إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة "ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار".

واغتالت إسرائيل مؤخراً عدة قادة بارزين في حزب الله، على رأسهم حسن نصر الله، الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، اغتياله في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" مساء الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لحزب الله.

وأعلن الحزب، الأحد، في بيان، مقتل القيادي علي كركي الذي كان "مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب" في الغارة نفسها مع نصر الله، بينما أكدت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان في الغارة.

ولم يعلن حزب الله أسماء آخرين قُتلوا مع نصر الله في حارة حريك، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي زعم، في بيان اليوم الأحد، مقتل 20 قياديّاً من دائرة حسن نصر الله في هجوم مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية، أودى بحياة الأمين العام لحزب الله.

وادعى جيش الاحتلال أن من بين قتلى الغارة "عبد الأمير محمد سبليني، مسؤول بناء قوة تنظيم حزب الله، وعلي أيوب المسؤول عن تنسيق القوة النارية لحزب الله، وسمير توفيق ديب مستشار نصر الله، وإبراهيم حسين جزيني، رئيس وحدة أمن نصر الله".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 816 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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