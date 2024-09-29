سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب الله يقصف مستوطنات ومعسكرات ويحرك أكثر من مليون إسرائيلي إلى الملاجئ
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أن أكثر من مليون إسرائيلي توجهوا راكضين نحو الملاجئ بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا والشمال، مضيفاً "أن الدفاع الجوي نجح في اعتراض صاروخ واحد عبَر من الأراضي اللبنانية".
حزب الله يقصف مستوطنات ومعسكرات ويحرك أكثر من مليون إسرائيلي إلى الملاجئ
"القبة الحديدية" تعترض صواريخ قادمة من لبنان في سماء حيفا شمالي إسرائيل / صورة: Reuters
29 سبتمبر 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صاروخ أرض-أرض ثقيلاً أُطلق من لبنان باتجاه حيفا، هو ما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار، كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عكا وحيفا ومناطق واسعة بالجليل الغربي.

من جانبه، أعلن حزب الله اليوم الأحد، استهداف مدينة صفد (شمال) ومستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، ردّاً على عدوان تل أبيب الدموي المتواصل على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا "قاعدة زوفولون العسكرية (شمال إسرائيل) بصواريخ"، فيما قصفوا "موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".

وأضاف الحزب أن مقاتليه استهدفوا "تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مؤكدة"، كما شنوا "هجوماً جويّاً بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على معسكر ألياتكيم"، مستهدفين "‏أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، وأصابوا أهدافهم بدقة"، وفق الحزب.

وأفاد بأنه "بعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية، ولدى دخولها إلى موقع راميا"، استهدفتها عناصر الحزب بـ"قذائف المدفعية، وحققت فيها إصابات مباشرة"، وتابع أن مقاتليه قصفوا صفد ومستوطنات سونوبار، وروش بينا، وساعر بصواريخ، كما استهدفوا بصواريخ معسكر "أوفيك" و"تحركات لجنود العدو" في مستوطنة المنارة.

حزب الله كرر في بياناته أن تلك الهجمات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

ويكثف حزب الله هجماته غداة الإعلان عن اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى مساء الأحد عما لا يقل عن 895 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2584 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

فيما يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us