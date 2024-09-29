وقالت الحركة في بيان: "القصف الصهيوني الإرهابي على اليمن، واستهدافه منشآت مدنية في ميناء الحُديدة، وكذلك العدوان على سوريا يعد تصعيداً خطيراً وامتداداً لعدوان الاحتلال وإجرامه في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية، بدعم أمريكي فاضح ومفتوح".

وأضافت: "ندين العدوان ونُعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني-الأمريكي".

وثمنت الحركة "موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد فلسطين، والانتصار لمظلومية شعبها".

ولفتت إلى أن "العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة المقاومة في المنطقة".

وفي السياق، أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، عن سقوط 4 قتلى و33 جريحاً في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة غربي اليمن.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى مساء الأحد عن ما لا يقل عن 895 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2584 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات إلى حرب إقليمية.

وتعززت تلك المخاوف بعد اغتيال إسرائيل عدة قيادات في "حزب الله"، وعلى رأسهم أمين عام الحزب، حسن نصر الله في غارة جوية، مساء الجمعة، استخدمت فيها 85 طناً من القنابل على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر حتى مساء الأحد عن 1743 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء و8 آلاف و683 جريحاً، حسب إفادات رسمية.