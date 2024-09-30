سياسة
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مقتل 3 قياديين فلسطينيين في أول غارة إسرائيلية تستهدف قلب بيروت
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إن ثلاثة من قادتها قُتلوا في غارة إسرائيلية في بيروت، في أول هجوم داخل حدود المدينة مع تصعيد إسرائيل للتوتر في الشرق الأوسط.
مقتل 3 قياديين فلسطينيين في أول غارة إسرائيلية تستهدف قلب بيروت
مقتل 3 قياديين فلسطينيين في أول غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الكولا في قلب بيروت. / صورة: AFP
30 سبتمبر 2024

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن القياديين الثلاثة قُتلوا في ضربة استهدفت منطقة الكولا في بيروت، وذكر شهود عيان لوكالة رويترز أن الضربة الإسرائيلية أصابت الطابق العلوي من مبنى سكني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى مساء الأحد عن ما لا يقل عن 895 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2584 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.

وتعززت تلك المخاوف بعد اغتيال إسرائيل عدة قيادات في "حزب الله"، وعلى رأسهم أمين عام الحزب، حسن نصر الله في غارة جوية، مساء الجمعة، استخدمت فيها 85 طناً من القنابل على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر حتى مساء الأحد عن 1743 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء و8 آلاف و683 جريحاً، حسب إفادات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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