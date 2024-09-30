وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 90 قتيلاً اليوم الاثنين، جراء الإعصار "هيلين" الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مخلفاً أضراراً في 5 ولايات، بعد أن وصل إلى البر الأمريكي في ولاية فلوريدا مساء الخميس، بقوة من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 فئات.

وذكرت السلطات أن عدد الوفيات في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وفلوريدا وفيرجينيا، تجاوز 90 شخصاً. ووفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية، ذكرت السلطات أن 600 شخص في عداد المفقودين بمنطقة بونكومب في كارولاينا الشمالية، وأن 36 شخصاً لقوا حتفهم في الولاية وحدها.

وأدى الإعصار إلى قطع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون منزل أو محل في فلوريدا، ومليون في جورجيا، و1.3 مليون في كارولاينا الجنوبية، و600 ألف في كارولاينا الشمالية.

إعصار المكسيك

وفي السياق ذاته، ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار جون الذي ضرب الساحل المكسيكي المُطل على المحيط الهادئ، إلى 16 قتيلاً بحلول الأحد، وفق السلطات.

وفي منشور على منصة إكس، أعلن الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن حصيلة القتلى جراء الإعصار في ولاية غيريرو بلغت 15 شخصاً، بينما ذكر مسؤول في الحماية المدنية بولاية واهاكا المجاورة لوكالة الصحافة الفرنسية أن شخصاً فقد حياته هناك.

وضرب جون اليابسة الثلاثاء بوصفه إعصاراً من الفئة الثالثة قبل أن يستمر في التحرك على طول الساحل المكسيكي لأيام عدة ويضرب اليابسة مجدداً باعتباره عاصفة مدارية. وتسببت العاصفة في إغراق مدينة أكابولكو الساحلية بالمياه، ما أثار الذعر بين سكانها الذين لا تزال ذكريات الإعصار أوتيس حية لديهم، وهو إعصار من الفئة الخامسة ضرب المنطقة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وخلّف وراءه دماراً وعشرات القتلى.

في السياق ذاته، أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت فيها الأمطار الموسمية في النيبال، خصوصاً في العاصمة كاتماندو، عن مقتل 192 شخصاً على الأقل، وفقاً لحصيلة جديدة نشرتها السلطات، الاثنين.

وغمرت المياه أجزاء كبيرة من شرق ووسط الدولة الواقعة في جبال هيملايا منذ يوم الجمعة، فضلاً عن أحياء بأكملها في كاتماندو، ما تسبب في أضرار جسيمة للطرق التي تربط العاصمة ببقية البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ريتشي رام تيواري إن "192 شخصاً قُتلوا وفُقد 31 آخرون".