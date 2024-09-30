وأفاد مصدر طبي في "مستشفى شهداء الأقصى" باستشهاد أم وزوجها وطفليها ووقوع عدد من المصابين (لم يحدد عددهم) جراء قصف المقاتلات الإسرائيلية منزلاً لعائلة "العديني" بمنطقة البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف نفذته مسيَّرة إسرائيلية على مَركبة مدنية شمال غرب مدينة خان يونس (جنوب)، وفق مسعفين فلسطينيين، فيما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب مدينة رفح. وفي شمال قطاع غزة، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة "أبو جعفر" في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا، حسب شهود عيان.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي العنيف على أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، بينما أطلقت آلياته نيران رشاشاتها بكثافة في محيط الكلية الجامعية وشارع 8 جنوباً، وفق مصدر محلي.

وقال شهود عيان إن آليات الجيش أطلقت قذائف مدفعية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق نار كثيف، مضيفين أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قنابل إنارة شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية غرب مخيم النصيرات.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة شمال المحافظة الوسطى، ناجمة عن نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية ومربعات جرى إخلاؤها من السكان، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها تجاه شواطئ بحر خان يونس، بينما أطلقت نيرانها باتجاه عزبة البحر غرب رفح. وقصف جيش الاحتلال مدرسة أخرى تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد ساعات من قصف مدرسة أم الفحم التي تؤوي نازحين في حي السلاطين بالمنطقة ذاتها.

وكان قصف إسرائيلي مماثل استهدف أمس الأحد منزلاً في منطقة الصفطاوي شمال غزة، مما أسفر أيضاً عن شهداء ومصابين، فيما استُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت أمس الأحد منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي حصيلة جديدة أعلنتها أمس الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان المستمر منذ نحو عام ارتفعت إلى 41 ألفاً و595 شهيداً و96 ألفاً و251 مصاباً.

تحذير أممي

في غضون ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمس الأحد، إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة "غير إنسانية".

وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "جبالاً من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة، بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع".

وأضافت: "ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.