ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية تركية، فقد توصلت المخابرات التركية عقب جمع المعلومات الاستخبارية، إلى أن إسماعيل، وهو سوري وعضو التنظيم الإرهابي، كان موجوداً في شمال العراق، وجرى تحييد إسماعيل، الذي كان نشطاً في التنظيم الإرهابي منذ نحو 30 عاماً، بعملية استهداف مباشرة.

والإرهابي إسماعيل عضو في PKK، وقد تلقى تدريبات على يد من يُسمى مسؤول التنظيم المعتقل عبد الله أوجلان، ونفذ أنشطة مسلحة في تركيا بين عامي 1996 و2004، وانتقل إلى منطقة الزاب عام 2004 وتلقى تدريبات في معسكرات الإرهابيين.

كما يُتهم الإرهابي بأنه المخطط لهجمات ضد قوات الأمن التركية في ولاية شرناق بالسنوات السابقة، كما أعطى الأمر بشن هجوم بالقنابل على سيارتين في منطقة سيهان بولاية أضنة عام 2019.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين تحييد 6 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق وسوريا. وشددت على أن عمليات الجيش التركي متواصلة حتى تحييد آخر إرهابي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات من الجيش التركي تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من PKK في منطقة كارة شمالي العراق، كما حيدت القوات التركية إرهابيَّيْن اثنين من جناح التنظيم في سوريا YPG، بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمَي "داعش" و"PKK/ YPG" الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.