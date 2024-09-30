وأضاف غراندي في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن "عدد اللبنانيين والسوريين الذين فرّوا من الغارات الجوية الإسرائيلية وعبَروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100 ألف".

وأشار إلى أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متمركزون في 4 نقاط عبور، إضافة إلى السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري لدعم العابرين إلى سوريا.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنّ التقديرات تشير إلى أن أعداد النازحين تقارب مليوناً بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد، مشيراً إلى أن لبنان يعيش موجة نزوح هي "الكبرى في تاريخه".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر إجمالاً حتى صباح الاثنين عمّا لا يقل عن 1771 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و814 جريحاً، حسب إفادات رسمية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.