وقال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأوضح أن ذلك يأتي "بعد اغتيال الزميلة وفاء علي العديني، التي كانت تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية"، مديناً "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".

كما حمّل المكتب الاحتلال "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء"، وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة". وطالب بـ"الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.