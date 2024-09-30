سياسة
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بعد قتل الاحتلال للصحفية وفاء العديني.. 174 صحفياً شهيداً بغزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت حكومة غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين بالقطاع إلى 174 جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد استشهاد الصحفية وفاء العديني.
بعد قتل الاحتلال للصحفية وفاء العديني.. 174 صحفياً شهيداً بغزة منذ 7 أكتوبر
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 174. / صورة: Reuters
30 سبتمبر 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأوضح أن ذلك يأتي "بعد اغتيال الزميلة وفاء علي العديني، التي كانت تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية"، مديناً "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".

كما حمّل المكتب الاحتلال "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء"، وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة". وطالب بـ"الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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