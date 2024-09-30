وأعلنت فتح في بيان أن الوفد "يضم محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني".

وأضافت أنها ستبحث مع حماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية. إذ يتواصل انقسام فلسطيني جغرافي وسياسي بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.

كما أوضح البيان أن الوفد "سيبحث مع قادة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان".

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينياً، بينهم 160 طفلاً، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألفاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​