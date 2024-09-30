وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا غارة إسرائيلية مساء الأحد على بلدة عين الدلب شرق صيدا (جنوب) إلى "45 شهيداً و70 جريحاً".

وسبق أن أعلنت الوزارة مساء الأحد، مقتل 24 شخصاً وإصابة 29 آخرين في الغارة ذاتها، ما يعني ارتفاع عدد الضحايا بمقدار 21 قتيلاً و39 جريحاً، كما أعلنت الوزارة في بيان ثان عن " 12 شهيداً و20 جريحاً" في "غارات العدو الإسرائيلي" فجر الاثنين على منطقة الهرمل شرقي لبنان.

وقتلت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الاثنين، 6 مسعفين وأصابت 4 في غارة على مركز للدفاع المدني في بلدة سحمر بالبقاع الغربي (شرق)، وفق بيان ثالث لوزارة الصحة.

كما قُتل جندي لبناني، اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية على حاجز للجيش في منطقة الوزاني جنوبي لبنان، هو الأول منذ التصعيد الذي بدأ أواخر الشهر الجاري. وقال الجيش اللبناني في بيان على منصة إكس: "استشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية في أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني".

وفيما لم يحدد الجيش هوية الجندي، تناقلت حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجندي هو "يوسف حسان عبد العال، من بلدة حلتا الجنوبية".

ويعد هذا ثاني عسكري في الجيش اللبناني الذي تقتله إسرائيل، منذ بدء المواجهات على جانبي الحدود، إضافة إلى عنصر في قوى الأمن الداخلي، رغم أن القوات المسلحة اللبنانية خارج نطاق النزاع، والأول منذ التصعيد الذي بدأ الشهر الجاري.

وللقبول بوقف إطلاق نار، اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في رسائل أرسلها إلى نظرائه في 25 دولة، تحريك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، حسب هيئة البث العبرية (رسمية) الاثنين.

ولاحقاً، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في كلمة متلفزة الاثنين، أن الحزب مستمر في عمليات "المقاومة" ضد إسرائيل؛ لإسناد قطاع غزة والدفاع عن لبنان، وذاك رغم اغتيال تل أبيب أمينه العام حسن نصر الله الجمعة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر، حتى ظهر الاثنين، عن ما لا يقل عن 962 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية .

فيما يستمر دويّ صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.