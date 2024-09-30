وقالت "القسام"، في بيان عبر منصة تليغرام، إنهم تمكنوا من "تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس".

و في بيان سابق الاثنين، أفادت القسام بأن مقاتليها أوقعوا "قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال كمين مركب في منطقة الفخاري شرق خان يونس".

وأوضحت: "تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة (ميركافاه) وجرافتين عسكريتين من نوع (D9) بالعبوات وقذائف الياسين 105"، مضيفة أنهم أسقطوا "طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح حيث جرى رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.