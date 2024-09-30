سياسة
3 دقيقة قراءة
غارات الاحتلال تستهدف الضاحية الجنوبية تزامناً مع سقوط صواريخ شمال إسرائيل
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد دقائق قليلة من إطلاقه أوامر إخلاء "عاجلة" لثلاث مناطق في الضاحية.
غارات الاحتلال تستهدف الضاحية الجنوبية تزامناً مع سقوط صواريخ شمال إسرائيل
غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية / صورة: مواقع تواصل
30 سبتمبر 2024

ووقع أكثر من غارة إسرائيلية على مناطق الليلكي وبرج البراجنة والرويس وبئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، نشر متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العبري أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة إكس تحت عنوان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت"، خرائط لمبانٍ طالب سكانها وسكان المباني المجاورة بالإخلاء.

وشملت أوامر الإخلاء أحياء الليلكي، وحارة حريك، وبرج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، مخاطباً سكان هذه المباني بالقول: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وزعم أدرعي أن هذه المباني تقع "بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله"، مضيفاً: "لذلك سوف يعمل الجيش الإسرائيلي ضدها بقوة".

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن الجيش، أنه في أعقاب صافرات الإنذار التي دوَّت في شتولا، جرى رصد إطلاق 3 صواريخ وسقوطها في منطقة مفتوحة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى ظهر الاثنين عما لا يقل عن 970 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2784 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ويستمر دويّ صافرات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، وفق مراقبين.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبةً بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us