سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية جنوبي لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية جنوبي لبنان.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية جنوبي لبنان
صورة لقصف إسرائيلي متزامن مع بدء العملية البرية لجيش الاحتلال جنوبي لبنان / صورة: AFP
30 سبتمبر 2024

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، في بيان، إنه "بناءً على قرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع عملية برية محددة الهدف والدقة في منطقة جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي، في عدد من القرى القريبة من الحدود".

‏وتابع: "يعمل جيش الدفاع وفق خطة مرتَّبة جرى إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية، التي تدربت القوات عليها على مدار الأشهر الأخيرة".

وأكد هاغاري أن "القوات البرية مدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي يستهدف أهدافاً عسكرية في المنطقة بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة".

وأشار إلى أن "الموافقة جرت على مراحل الحملة، وتُنفَّذ وفق قرار المستوى السياسي".

وبشأن المدة المتوقَّعة، قال هاغاري: "تستمر عملية سهام الشمال بناءً على تقييم الوضع بالتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة منطقة عسكرية مغلقة في 3 مستوطنات على الحدود مع لبنان هي: المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، على وقع تقارير حول استعداده لتنفيذ اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.

كما كثف قصفه على عدة بلدات في جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذارات بإخلاء مناطق فيها، بينها الليلكي وحارة حريك.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر، حتى فجر الثلاثاء، عمّا لا يقل عن 1057 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2950 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالاً، حتى فجر الثلاثاء، عمّا لا يقل عن 1896 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و9049 جريحاً، حسب رصد الأناضول لإفادات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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