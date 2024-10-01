سياسة
2 دقيقة قراءة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف دمشق
قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر عسكري، إن ثلاثة مدنيين قُتلوا وأُصيب تسعة آخرون في ضربة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف دمشق
قصف إسرائيلي على سوريا -أرشيف / صورة: AA
1 أكتوبر 2024

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري، لم تسمِّه، إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسيّر من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان والطيران الإسرائيلي المسيّر وأسقطت معظمها"، وذكر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".

وقال تليفزيون النظام في وقت سابق إن مذيعة به قُتلت في غارة إسرائيلية، وقال: "الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون تزفُّ المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق".

وأضافت وسائل إعلام النظام أن القصف الجوي الإسرائيلي تسبب أيضاً في أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية السورية اعترضت أهدافاً مُعادية في محيط دمشق، بعد سماع دوي انفجار".

وكانت "سانا" قد قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ثلاث مرات هذه الليلة لـ"أهداف مُعادية" في سماء دمشق، فيما لم يصدر أي تعليق عن الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الغارة على دمشق حتى الساعة (1:55 ت.غ).

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعّدت مثل هذه الغارات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us