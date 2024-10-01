ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري، لم تسمِّه، إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسيّر من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان والطيران الإسرائيلي المسيّر وأسقطت معظمها"، وذكر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".

وقال تليفزيون النظام في وقت سابق إن مذيعة به قُتلت في غارة إسرائيلية، وقال: "الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون تزفُّ المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق".

وأضافت وسائل إعلام النظام أن القصف الجوي الإسرائيلي تسبب أيضاً في أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية السورية اعترضت أهدافاً مُعادية في محيط دمشق، بعد سماع دوي انفجار".

وكانت "سانا" قد قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ثلاث مرات هذه الليلة لـ"أهداف مُعادية" في سماء دمشق، فيما لم يصدر أي تعليق عن الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الغارة على دمشق حتى الساعة (1:55 ت.غ).

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعّدت مثل هذه الغارات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.