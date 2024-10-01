وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، بانتشال 7 شهداء وعدد من المصابين في قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستُشهد 13 فلسطينيّاً، معظمهم أطفال ونساء، في قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلَين لعائلتَي "أبو عطايا" و"أبو شميس" في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق مصدر طبي.

كما استُشهد فلسطيني في قصف مسيَّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين شمال شرقي مدينة رفح، حسب شهود عيان أضافوا أن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفاً عنيفاً استهدف المناطق الشمالية لمدينة رفح. وبذلك يرتفع عدد مراكز النزوح والإيواء التي استهدفها جيش الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 185، استناداً إلى بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.

وتواصل آليات عسكرية إسرائيلية عمليات تجريف واسع للأراضي في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس وسط إطلاق نار وقصف من طائرات حربية. وشهدت المحافظة الوسطى قصفاً مدفعيّاً مكثفاً تركَّز شمال شرق مخيمَي النصيرات والبريج تزامناً مع نسف مبانٍ سكنية شمال شرق النصيرات، حسب مصدر محلي. وأشار المصدر ذاته إلى إلقاء طائرة إسرائيلية مسيَّرة -من نوع "كواد كابتر"- قنابل في محيط مركز الشرطة بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة المصلبة وجامعة غزة في حي الزيتون جنوب المدينة بعدة قذائف مدفعية، وسط إطلاق نار من آليات في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية، وفق شهود عيان.

وقال مصدر في الدفاع المدني الفلسطيني إن حريقاً اندلع في أحد المنازل شرق مدرسة عين جالوت جنوب حي الزيتون بعد قصف مدفعي بالمكان.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار وقذائف مدفعية بشكل متقطع شرق مدينة غزة، بينما أطلقت قنابل إنارة في أجواء حي تل الهوى غرباً، وسط إطلاق زوارق حربية نيرانها باتجاه ساحل المدينة.

ويواجه الفلسطينيون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليه مليونَي شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.​​​​​​​

وبدعم أمريكي مُطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.