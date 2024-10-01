وقال سريع، في بيان، إنه جرى تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيَّرة على تل أبيب وأم الرشراش (إيلات) في إسرائيل و"تحقيق أهدافهما بنجاح".

في غضون ذلك، أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية البريطانية، بأن "سفينة أُصيبت بضربة طائرة مسيَّرة. وجرى ثقب خزان الصابورة رقم 6".

من جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بُعد 97 ميلاً بحريّاً إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن، وأن السلطات تحقق في هذا الشأن.

كما ذكرت شركة أمبري البريطانية أنها على علم بالواقعة، وأن الحادث هو الثاني الذي يبلغ عنه في غضون ثلاث ساعات، وقالت أمبري إنها تحقق في الأمر.

وأمس، أعلنت الحوثي إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 في أثناء تنفيذها "مهام عدائية" شمالي اليمن، وقالت إنها الطائرة الحادية عشرة التي يجري إسقاطها منذ بدء إسنادها لغزة.

والأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "عشرات من الطائرات هاجمت أهدافاً عسكرية لنظام (جماعة) الحوثي (...) في منطقتَي رأس عيسى والحديدة في اليمن".

وجاء قصف الحديدة بعد إطلاق الجماعة صاروخين باليستيين، الجمعة والسبت، نحو إسرائيل، التي أعلنت اعتراضهما. كما جاء بعد يومين من غارة جوية إسرائيلية استهدفت قيادات في حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله وقياديَّين آخرين، وعزز المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب. ومؤخراً، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو، المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".