سياسة
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تركيا تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في الخرطوم
أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الاعتداء على مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، واعتبرته انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
تركيا تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في الخرطوم
وزارة الخارجية التركية تدين الاعتداء على مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم / صورة: TRT Arabi
1 أكتوبر 2024

وحثّت أنقرة، في بيان، جميع الأطراف على احترام القانون الدولي والحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وفقاً لما تنص عليه اتفاقية فيينا المعنية بالعلاقات الدبلوماسية.

وأكدت الخارجية التركية أن تركيا ستظل ملتزمة الجهود التي تبذلها للتوصل إلى وقف إطلاق للنار وإحلال السلام الدائم بالسودان.

ومساء الأحد، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن أبوظبي "أدانت بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم (حمد محمد حميد سالم الجنيبي)، بطائرة تابعة للجيش السوداني".

وتعقيباً على ذلك، نفى الجيش السوداني، في بيان، الاثنين ‏"اتهام الإمارات له بقصف مقر سفيرها بالخرطوم"، وقال إنه "لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا ينهب محتوياتها".

وشهدت الخرطوم قبل أيام مواجهات شرسة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، التي تسيطر على مناطق عديدة في العاصمة، ولا سيما في الوسط.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، خلّفت نحو 21 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتتزايد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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