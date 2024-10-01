وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش رصد عدة صواريخ أُطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى، وجرى اعتراض عدد منها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشارع 6، شمال تل أبيب، أُغلق أمام حركة السيارات بعد سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في الشارع، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت وسط إسرائيل.

وأعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية اندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت القناة 12 عن دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمالي إسرائيل، بما فيها مدينة صفد والجليل الأعلى وروش بينا.

وتحدثت القناة الإسرائيلية عن رصد إطلاق 8 صواريخ على مدينة صفد "جرى اعتراض بعضها"، كما أشارت إلى "رصد سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في بلدة زيفون بالجليل الأعلى (شمال)".

استهداف جنود

في المقابل، قال حزب الله في عدة بيانات عبر تليغرام، إنه استهدف بـ"صاروخ فلق 2 تجمعاً لقوات إسرائيلية ‏في ثكنة دوفيف، وبقذائف المدفعية تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع المطلة العسكري، وحقق إصابات مباشرة".

وأضاف أنه قصف "بصليتين صاروخيتين تجمعين لجنود إسرائيليين ‏قرب مستوطنة روش بينا و‏في مستوطنة المطلة" و"بسلاح المدفعية تجمعاً آخر في مستوطنة أفيفيم".

كما لفت الحزب إلى أنه "قصف قوة لجنود إسرائيليين ‏عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية، وحقق إصابة مباشرة".‏

كما أعلن الحزب أيضاً استهداف "تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا قضاء مرجعيون (جنوب) بالأسلحة المناسبة وحقق فيها إصابات مؤكدة".

وكان جيش الاحتلال قد ذكر مساء أمس الاثنين، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ على مناطق وسط الجليل وحيفا شمالي إسرائيل، وتمكن من اعتراض بعضها. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على نهاريا، وذلك بعد أكثر من 20 صاروخاً أُطلقت على منطقة الجليل الغربي. وقالت إن صاروخاً سقط في نهاريا وتسبب في اندلاع حريق، كما سقط صاروخ شمال بحيرة طبريا.

ومساء الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة منطقة عسكرية مغلقة في 3 مستوطنات على الحدود مع لبنان هي: المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، على وقع تقارير عن استعداده لتنفيذ اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر إجمالاً حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1912 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحاً.