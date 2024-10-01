وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار والشرفاء في أنحاء العالم، إلى الخروج في مسيرات حاشدة وفاعليات تضامنية واسعة، في كلّ مدن وعواصم العالم، والمشاركة في فاعليات الذكرى السنوية الأولى لمرور عام على طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت الحركة إن فاعليات الذكرى السنوية تأتي تحت شعار "طوفان نحو التحرير"، وناشدت حماس العالم الخروج ابتداء من اليوم الجمعة إلى الاثنين القادمين "لتنفيذ أوسع الفاعليات الجماهيرية والمسيرات التضامنية، في كلّ الشوارع والمدن والعواصم العربية والإسلامية والعالمية".

أوردت حماس أن الخطوة تأتي "رفضاً للعدوان الصهيوني والدَّعم الأمريكي لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المرّوعة التي يتعرّض لها أهلنا في قطاع غزَّة، على مدار عام كامل، وإدانة العدوان والضغط لوقف حرب الإبادة في قطاع غزَّة، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق".

واعتبرت حركة حماس أن "توحّد الجهود والأصوات الحرَّة المتضامنة والرَّافضة لجرائم الاحتلال وعدوانه على فلسطين وعلى لبنان"، قد يشكل "ضغوطاً لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني والعدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب اللبناني".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى فجر الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.