سياسة
2 دقيقة قراءة
"طوفان نحو التحرير".. حماس تدعو للتضامن العالمي مع غزة ولبنان
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إلى التضامن العالمي مع غزة ولبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، وذلك بالتزامن مع مرور عام على حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
"طوفان نحو التحرير".. حماس تدعو للتضامن العالمي مع غزة ولبنان
متظاهرون أردنيون يحتجون تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان في العاصمة عمان / صورة: Reuters
1 أكتوبر 2024

وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار والشرفاء في أنحاء العالم، إلى الخروج في مسيرات حاشدة وفاعليات تضامنية واسعة، في كلّ مدن وعواصم العالم، والمشاركة في فاعليات الذكرى السنوية الأولى لمرور عام على طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت الحركة إن فاعليات الذكرى السنوية تأتي تحت شعار "طوفان نحو التحرير"، وناشدت حماس العالم الخروج ابتداء من اليوم الجمعة إلى الاثنين القادمين "لتنفيذ أوسع الفاعليات الجماهيرية والمسيرات التضامنية، في كلّ الشوارع والمدن والعواصم العربية والإسلامية والعالمية".

أوردت حماس أن الخطوة تأتي "رفضاً للعدوان الصهيوني والدَّعم الأمريكي لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المرّوعة التي يتعرّض لها أهلنا في قطاع غزَّة، على مدار عام كامل، وإدانة العدوان والضغط لوقف حرب الإبادة في قطاع غزَّة، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق".

واعتبرت حركة حماس أن "توحّد الجهود والأصوات الحرَّة المتضامنة والرَّافضة لجرائم الاحتلال وعدوانه على فلسطين وعلى لبنان"، قد يشكل "ضغوطاً لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني والعدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب اللبناني".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى فجر الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us