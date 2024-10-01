وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أطلقت إيران ما لا يقل عن 200 صاروخ، وصفارات الإنذار متواصلة في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب.

وأفادت بتوقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب (وسط). ودعا الجيش سكان مناطق الجنوب والوسط إلى دخول الملاجئ "على الفور".

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل "وسيستهدفها مجدداً إذا ردت على أي هجوم". وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء رداً على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله ونيلفوروشان".

وأوضح الحرس الثوري أن هذه "الموجة هي الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة"، مؤكداً أن "العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس".

ودوَّت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة "هآرتس" والقناة السابعة العبرية.

وشوهدت عشرات الصواريخ في سماء الضفة الغربية المحتلة قادمة من الشرق باتجاه النقب وتل أبيب. كما سمعت أصوات انفجارات قوية جداً في سماء مدينة القدس المحتلة جراء صواريخ اعتراضية.

ووصف هيئة البث العبرية (رسمية) ما يحدث بأنه "هجوم غير مسبوق بالصواريخ الباليستية على إسرائيل".