سياسة
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الرئيس التركي يجدّد دعوته للاعتراف بفلسطين والوقوف إلى جانب لبنان
جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، دعوته للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، في العاصمة أنقرة.
الرئيس التركي يجدّد دعوته للاعتراف بفلسطين والوقوف إلى جانب لبنان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجدد دعوته للاعتراف بفلسطين  / صورة: AA
1 أكتوبر 2024

وقال أردوغان في هذا الصدد: "9 دول اعترفت بدولة فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ونكرر دعوتنا للدول التي لم تعترف بعد للقيام بذلك"، وأكد أن "الاعتراف بدولة فلسطين له أهمية ومعنى كبيرين في ظل غياب فاعلية المنظمات الدولية المسؤولة عن ضمان السلام والأمن".

وجدد الرئيس التركي دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، كما دعا للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وحكومته خلال هذه المرحلة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وللمطالبة بإنهاء هذه الحرب، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالاً حتى مساء الثلاثاء عما لا يقل عن 1912 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحاً، حسب رصد لإفادات رسمية.

ورداً على هذا القصف، تشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي حرباً على لبنان، خلفت حتى مساء الثلاثاء ما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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