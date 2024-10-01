سياسة
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عملية "الوعد الصادق2".. إيران تؤكد استهداف منشآت عسكرية استراتيجية بإسرائيل
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بهجمات صاروخية مراكز عسكرية في إسرائيل "جرى التخطيط فيها" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، والجنرال الإيراني عباس نيلفورشان.
عملية "الوعد الصادق2".. إيران تؤكد استهداف منشآت عسكرية استراتيجية بإسرائيل
صورايخ إيرانية في سماء مدينة عسقلان المحتلة في إسرائيل / صورة: Reuters
1 أكتوبر 2024

جاء ذلك في بيان جديد أصدره الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بشأن الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف البيان أن العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 2"، ​​جرى فيها "استهداف منشآت عسكرية استراتيجية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وضرب الأهداف بنسبة نجاح 90 بالمئة على الرغم من حمايتها بأنظمة دفاع واسعة النطاق".

وأشار البيان إلى أن القواعد الجوية والمراكز العسكرية التي جرى التخطيط فيها لاغتيال هنية، ونصر الله، ونيلفورشان، الذين فقدوا حياتهم في هجمات إسرائيلية، استُهدفت أيضاً.

وأكد البيان أن الرد الإيراني جاء "في إطار حق الدفاع عن النفس واستناداً إلى القانون الدولي، وأن أي غباء من الأعداء سيقابَل برد مدمر".

و"رداً على اغتيال إسرائيل هنية ونصر الله ومجازرها في غزة ولبنان"، أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)؛ ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوّت صافرات الإنذار في كامل البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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