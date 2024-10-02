وقالت الشرطة على منصة "إكس": "لم يُصَب أحد، ونُجري تحقيقاً أوليّاً في الموقع.. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة جزء من التحقيق"، دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوقاً أمنيّاً فُرض حول منطقة كبيرة وسط وجود مكثف لأفراد الشرطة، فيما شوهد محققون وهم يرتدون زيّاً واقياً في أثناء تمشيطهم الموقع بحثاً عن أدلة.

وسبق هذه الواقعة حوادث مشابهة على السفارات الإسرائيلية في أوروبا، إذ أُلقيت قنبلتان يدويتان على السفارة الإسرائيلية في بروكسل ببلجيكا في مايو/أيار الماضي، ولم يُصَب أحد.

كما استُهدفت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم بالسويد، مرتين، في يناير/كانون الأول 2024، عندما اكتُشفت عبوة ناسفة على أرض السفارة، ثم في مايو/أيار، عندما أُطلقت أعيرة نارية بمحيط المبنى، ولم يُبلغ بوقوع إصابات.

وتأتي الحادثة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن مع إعلان إسرائيل إطلاق عملية توغل بري "محدودة" تستهدف بنية حزب الله في جنوب لبنان، وتصاعد التوتر مع قصف إيران لإسرائيل بعشرات الصواريخ.