سياسة
3 دقيقة قراءة
أوستن يهاتف غالانت ويؤكد أن وضع أمريكا "جيد" في مواجهة إيران
تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وقال إن واشنطن "في وضع جيد" للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط.
أوستن يهاتف غالانت ويؤكد أن وضع أمريكا "جيد" في مواجهة إيران
لقاء سابق بين أوستن وغالانت لمناقشة الحرب على غزة / صورة: AA
2 أكتوبر 2024

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان بعد مكالمة أوستن وغالانت، بأن "الوزير أوستن أكد أن الولايات المتحدة لا تزال في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في مواجهة التهديدات من إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران".

وقال أوستن، في منشور منفصل على إكس: "عبّرت أنا والوزير عن تقديرنا المتبادل للدفاع المنسَّق عن إسرائيل في مواجهة نحو 200 صاروخ باليستي أطلقتها إيران، والتزمنا البقاء على اتصال وثيق".

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، وقالت لاحقاً إن هجومها انتهى، ما لم تحدث استفزازات أخرى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إسرائيل ووصفت واشنطن هجوم إيران بأنه "غير فعال".

وذكر البنتاغون أن سفناً حربية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت نحو 12 صاروخاً اعتراضيّاً على صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو إسرائيل. وقالت بريطانيا إن قواتها لعبت دوراً "في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط" دون الخوض في تفاصيل.

في غضون ذلك، جدَّدت إسرائيل قصفها للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بما لا يقل عن 12 ضربة استهدفت ما قالت إسرائيل إنها أهداف تابعة للحزب.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هُرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة هآرتس والقناة السابعة العبرية، فيما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وللمطالبة بإنهاء هذه الحرب، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالاً حتى مساء الثلاثاء عن 1873 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و9 آلاف و134 جريحاً، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us