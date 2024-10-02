وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصلت منها إلى المستشفيات جثامين 51 شهيداً و165 مصاباً خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41689 شهيداً و96625 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط مدينة غزة، كما استُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال معهد الأمل للأيتام الذي يؤوي عدداً كبيراً من النازحين غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أيضاً مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة. وأعلنت مصادر محلية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلاً في شارع نظير شرق مدينة غزة. أما وسط القطاع، فقد استُشهد 9 فلسطينيين، بينهم طفلة، إثر قصف استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات.

توغل بري جنوباً

وفي جنوب القطاع، استُشهد ما لا يقل عن 38 فلسطينيّاً وأُصيب عدد آخر في استهداف جيش الاحتلال منازل في مناطق توغل بها شرقي مدينة خان يونس، قبل أن ينسحب منها.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي بوصول جثامين 32 فلسطينيّاً جراء قصف جيش الاحتلال عدداً من المنازل في مناطق معن وحي المنارة والسلام شرقي مدينة خان يونس، كان قد جرى انتشالها عبر مَركبات مدنية بعد انسحاب الجيش من تلك المناطق.

وقال مصدر طبي في مجمع ناصر إن 8 جثامين وصلت إلى المجمع بعد انتشالها من المناطق الشرقية في خان يونس، فيما لا تزال عمليات انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض مستمرة.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال توغل بشكل مفاجئ في تلك المناطق، وسط قصف واستهداف مباشر لمنازل الفلسطينيين وأي شخص يتحرك هناك.

وقصف الجيش عشرات المنازل في تلك المناطق، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها إلا بعد انسحاب الجيش منها لإجلاء الضحايا وانتشال جثامين الشهداء.

وكشف انسحاب جيش الاحتلال من منطقة قيزان النجار وحي المنارة والمناطق المحيطة، عن تدمير الآليات الإسرائيلية عشرات المنازل، ومساحات واسعة من البنية التحتية، وتخريب مئات الدونمات من الأراضي الزراعية وشبكات الري.

وفي ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء-الأربعاء، شوهدت حركة نزوح واسعة للفلسطينيين الموجودين في منطقتَي قيزان النجار والمنارة، بفعل التوغل المفاجئ والقصف الإسرائيلي، رغم الظلام الدامس، وفق شهود العيان.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث بالعالم.