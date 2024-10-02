وقال متحدث باسم فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية إنه جرى تحويل الرحلات إلى "أي وجهة متاحة". وأظهرت لقطة لحركة النقل الجوي في المنطقة أن الطائرات تسير فيما تشبه الأقواس الواسعة شمالاً وجنوباً‭ ‬وجرى تحويل عديد منها إلى القاهرة وإسطنبول.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 أن مدينتي إسطنبول وأنطاليا التركيتين شهدتا ازدحاماً كبيراً مما أجبر بعض شركات الطيران على تحويل الطائرات جنوباً.

وأظهرت بيانات الخدمة تحويل نحو 80 رحلة طيران، لشركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا والخطوط الجوية القطرية، كانت متجهة إلى مراكز في الشرق الأوسط الرئيسية مثل دبي والدوحة وأبو ظبي أمس الثلاثاء إلى أماكن مثل القاهرة ومدن أوروبية.

وقالت منظمة يوروكونترول، وهي الوكالة الأوروبية لمراقبة سلامة الحركة الجوية، في وقت سابق أمس الثلاثاء "جرى إطلاق هجوم صاروخي كبير ضد إسرائيل في الدقائق القليلة الماضية. وفي الوقت الحالي، تخضع البلاد بأكملها لتحذير من الهجمات الصاروخية".

وأعلنت بعد وقت قصير من ذلك إغلاق المجال الجوي الأردني والعراقي، فضلاً عن إغلاق نقطة عبور رئيسية إلى المجال الجوي في جزيرة قبرص.

وقالت نشرة خاصة بطيارين عراقيين إن المجال الجوي العراقي الذي تسيطر عليه بغداد أُغلق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية، وأعلنت وزارة النقل لاحقاً إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات المدنية القادمة والمغادرة من المطارات العراقية.

وأعاد الأردن أيضاً فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في أعقاب إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وعلى إكس قال وزير النقل اللبناني علي حمية أمس الثلاثاء إن المجال الجوي اللبناني سيغلَق أمام حركة الطيران لمدة ساعتين.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، الأربعاء، تمديد فترة إلغاء الرحلات الجوية في البلاد حتى صباح غد الخميس، على خلفية الهجوم الصاروخي ضد إسرائيل.

وقال متحدث الهيئة جعفر يزرلو، في بيانٍ: "بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة، جرى تمديد فترة إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد حتى الساعة 05:00 (+3.5 تغ) صباح الخميس حرصاً على سلامة الطيران"، حسب وكالة إرنا الرسمية.

وأمس الثلاثاء، أعلن يزرلو أنه عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، جرى إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.