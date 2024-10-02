وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال في الضفة، واعتقلت منذ مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء 12 مواطناً على الأقل من الضفة".

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت أكثر من 11 ألف حالة اعتقال"، لافتاً إلى "اعتقال آلاف من غزة منذ بدء الحرب وعدم التمكن من تعرف أعدادهم وهوياتهم بدقة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم".

في غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، سلسلة اعتقالات في مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية شمالي الضفة، والبيرة (وسط)، والخليل (جنوب)، وبلدات في مواقع متفرقة من الضفة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال دهم مخيمَي عسكر وبلاطة شرقي نابلس وسط تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين مسلحين، واعتقل 3 شبان على الأقل قبل أن ينسحب، كما استولت قوات الاحتلال على منزل في قرية جلبون شرق جنين، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية.

​​​​​​​وذكر شهود عيان آخرون أن جيش الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة الخليل وبلدات فيها بعد عملية إطلاق نار في تل أبيب مساء الثلاثاء، موضحين أنه "يفرض حصاراً مشدداً على المحافظة، مما حوّلها إلى ما يشبه سجناً كبيراً".

ويأتي إغلاق جيش الاحتلال مدينة الخليل واعتبارها "منطقة عسكرية"، بالتوازي مع إغلاق عشرات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ومنع حركة الفلسطينيين عبرها.

وذكر الشهود أن الاحتلال أغلق مداخل مدينة رام الله (وسط) بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية ومنع حركة الفلسطينيين، مما أدى إلى إعاقة حركة السكان وتنقُّلهم واضطرارهم إلى سلوك طرق بديلة عبر قرى وبلدات وشوارع فرعية طويلة.

اقتحام المسجد الأقصى

في السياق، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية، وجولات استفزازية في باحاته، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين برضوض وجروح، نُقلا على أثرها إلى مركز طوارئ حوارة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 721 فلسطينياً، بينهم 160 طفلاً، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال نحو 11 ألفاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة، تشن إسرائيل حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​