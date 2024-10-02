سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيلي يعتدي على طاقم TRT Haber خلال تغطية أضرار الهجوم الإيراني بتل أبيب
تعرّض طاقم قناة TRT Haber التركية اليوم الأربعاء، لمضايقات في تل أبيب، خلال تغطية آثار الدمار الذي خلّفه الهجوم الإيراني الصاروخي على تل أبيب، مساء أمس الثلاثاء.
إسرائيلي يعتدي على طاقم TRT Haber خلال تغطية أضرار الهجوم الإيراني بتل أبيب
مشهد من فيديو اعتداء الإسرائيلي على مراسل TRT Haber بتل أبيب / Others
2 أكتوبر 2024

وأظهر مقطع فيديو محاولة شخص إسرائيلي على دراجته، عرقلة عمل فريق القناة الصحفي، قائلاً: "اذهبوا إلى تركيا وأدوا بعملكم".

وأكّد مراسل القناة أنه ينفّذ مهام عمله وفق القوانين ولا يحاول تصوير مناطق عسكرية أو محظور التصوير بها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إيران إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوت صافرات الإنذار في كامل البلاد.

ودوت صافرات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة هآرتس والقناة السابعة العبرية، فيما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعمّد مستوطنون إسرائيليون وقوات الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 140 منهم، كما دمّر الاحتلال 83 مؤسسة صحفية وإعلامية.

وسبق أن تعمّد الاحتلال عرقلة عمل مراسلي شبكة TRT من ضمنها (TRT عربي) خلال عملهم في مناطق غلاف غزة وداخل الخط الأخضر، وهدّد بعضهم بالقتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us