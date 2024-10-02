وأظهر مقطع فيديو محاولة شخص إسرائيلي على دراجته، عرقلة عمل فريق القناة الصحفي، قائلاً: "اذهبوا إلى تركيا وأدوا بعملكم".

وأكّد مراسل القناة أنه ينفّذ مهام عمله وفق القوانين ولا يحاول تصوير مناطق عسكرية أو محظور التصوير بها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إيران إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوت صافرات الإنذار في كامل البلاد.

ودوت صافرات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة هآرتس والقناة السابعة العبرية، فيما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعمّد مستوطنون إسرائيليون وقوات الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 140 منهم، كما دمّر الاحتلال 83 مؤسسة صحفية وإعلامية.

وسبق أن تعمّد الاحتلال عرقلة عمل مراسلي شبكة TRT من ضمنها (TRT عربي) خلال عملهم في مناطق غلاف غزة وداخل الخط الأخضر، وهدّد بعضهم بالقتل.