وقالت الشرطة السويدية إنه سمع إطلاق نار الثلاثاء قرابة الساعة 18,00 في شارع قريب من السفارة في وسط استوكهولم، وأضافت: "سجلنا آثاراً تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أشارت الملحقة الإعلامية في شرطة استوكهولم ريبيكا لاندبرغ إلى آثار على المبنى. فيما بوشر تحقيق بشبهة انتهاك خطر لقانون الأسلحة النارية وتعريض آخرين للخطر وتهديدات غير مشروعة.

ولم توقف الشرطة أي شخص إلا أن كاميرات مراقبة عدة منصوبة في المنطقة، وتعمل الشرطة على جمع العناصر المادية وتحليلها حسبما قالت الناطقة.

وأتى الحادث فيما سجل وقوع انفجارين الليل الماضي قرب سفارة إسرائيل في الدنمارك في إحدى ضواحي كوبنهاغن.

وأتى ذلك في ظل توتر شديد في الشرق الأوسط مع إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل الثلاثاء فيما توعدت السلطات الإسرائيلية طهران "بدفع الثمن".

وسجلت حوادث عدة قرب سفارة إسرائيل في السويد منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي فبراير/شباط، عُثر على قنبلة يدوية في حرم السفارة ووصف السفير الإسرائيلي ما حدث بأنه محاولة هجوم.

وفي مايو/أيار سجل إطلاق نار خارج مبنى السفارة ما استلزم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المصالح الإسرائيلية في السويد. وقالت أجهزة الاستخبارات السويدية في نهاية مايو/أيار إن إيران تجند عناصر من عصابات إجرامية سويدية لشن "أعمال عنف" ضد إسرائيل الأمر الذي نفته إيران.