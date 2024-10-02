سياسة
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عقب الاجتياح البري.. الصين تعارض "انتهاك إسرائيل سيادة لبنان"
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن شعورها بـ"قلق عميق" إزاء الاضطرابات الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها تعارض انتهاك إسرائيل سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه.
عقب الاجتياح البري.. الصين تعارض "انتهاك إسرائيل سيادة لبنان"
عقب الاجتياح البري.. الصين تعارض "انتهاك إسرائيل سيادة لبنان" صورة:  Getty Images Archive / Getty Images
2 أكتوبر 2024

وقالت الوزارة في بيان إثر إعلان إسرائيل الاجتياح البري جنوب لبنان، إنها "تعارض المساس بسيادة لبنان وأمنه، وتعارض أي خطوة من شأنها تأجيج العداء وتصعيد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن "التوترات بين لبنان وإسرائيل هي امتداد للصراع في غزة".

ودعت بكين في البيان جميع الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع ومنع تصعيد الصراع أو خروجه عن السيطرة".

يأتي هذا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء بدء الاجتياح البري بجنوب لبنان، إذ يزعم مسؤولون إسرائيليون أنه لن يستغرق أكثر من أسابيع ويهدف لإقامة منطقة أمنية عازلة، بينما تحذر السلطات اللبنانية من انتهاك سيادة البلاد ووجود نيات احتلالية إسرائيلية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى مساء الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً وأكثر من مليون نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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