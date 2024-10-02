وقالت الوزارة في بيان إثر إعلان إسرائيل الاجتياح البري جنوب لبنان، إنها "تعارض المساس بسيادة لبنان وأمنه، وتعارض أي خطوة من شأنها تأجيج العداء وتصعيد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن "التوترات بين لبنان وإسرائيل هي امتداد للصراع في غزة".

ودعت بكين في البيان جميع الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع ومنع تصعيد الصراع أو خروجه عن السيطرة".

يأتي هذا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء بدء الاجتياح البري بجنوب لبنان، إذ يزعم مسؤولون إسرائيليون أنه لن يستغرق أكثر من أسابيع ويهدف لإقامة منطقة أمنية عازلة، بينما تحذر السلطات اللبنانية من انتهاك سيادة البلاد ووجود نيات احتلالية إسرائيلية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى مساء الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً وأكثر من مليون نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية.