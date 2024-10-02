سياسة
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جيش الاحتلال: قواعد جوية تضررت بالهجمات الصاروخية الإيرانية
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الصاروخي الذي أطلقته إيران مساء أمس الثلاثاء، أصاب عدداً من القواعد الجوية بينما تضررت معسكرات لسلاح الجو، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.
جيش الاحتلال: قواعد جوية تضررت بالهجمات الصاروخية الإيرانية
"القبة الحديدة" الإسرائيلية تعترض عددا من الصواريخ الإيرانية  / صورة: Reuters
2 أكتوبر 2024

وقال مصدر عسكري إسرائيلي -فضل عدم الكشف عن اسمه- لوكالة الأناضول إن"قواعد جوية قد تضررت بالهجمات من دون أن يحدد مكانها"، زاعماً أن الصواريخ "لم تكن فعالة، ولم يحدث أي ضرر للبنية التحتية أو القدرات أو الأشخاص، لكن تسببت بأضرار لحقت بالهياكل الإدارية، في القشرة وليس في القلب".

وادعى المصدر أنه "لم يحدث أي ضرر لقوات الجيش، ولم تتضرر طائرات ولا يوجد أي ضرر في القدرات العسكرية، ولا يوجد ضرر في الاستمرارية ولا في خطط المتابعة".

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، بينما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، ودوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وجاء الهجوم الصاروخي، وفق بيان للحرس الثوري الإيراني، "رداً على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان اللذين اغتيلا في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي".

وتتكتم إسرائيل عن الأضرار التي سببها الهجوم الإيراني، وكذلك عن الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً وأكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

​​​​​​​وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالاً حتى مساء الثلاثاء عما لا يقل عن 1873 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و9 آلاف و134 جريحاً، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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